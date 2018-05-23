إبداعات دينية| "ظهور الإسلام".. الفيلم الديني الأول على الشاشة الفضية

كان أول فيلم ديني يعرض على الشاشة الفضية، وبرغم من أن الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب طه حسين عميد الأدب العربي، الذي وصل صيته شرقًا وغربًا وحمل كتابه عنوان "الوعد الحق"، كان أبطال فيلم "ظهور الإسلام" وجوهًا جديدًا خطت من خلاله إلى النجومية واحتلال الصفوف الأولى.

ويعد "ظهور الإسلام" هو الفيلم الأول في قائمة الـ150 التي أداها النجم أحمد مظهر، عام 1951، والثالث من الزاوية الدينية، حيث أدى فيلم "الشيماء" أمام الفنانة سميرة أحمد وفيلم "وإسلاماه" أمام الفنانة لبنى عبدالعزيز.

فروسيته كانت مدخله لعالم لا صلة بينه وبين الحياة العسكرية التي نشأ عليها، عندما اختاره صديقه المخرج إبراهيم عزالدين لتأدية دور البطل فيه.

عُرض الفيلم في أبريل ‬1951، وكان يعتبر أول فيلم ديني يتحدث عن تاريخ الإسلام ومراحله، وكان أغلب الفنانين المشاركين فيه من الوجوه الجديدة، مثل أحمد مظهر وسعد أردش وتوفيق الدقن.

وتناولت قصة الفيلم بشكل عام تاريخ ظهور الإسلام في الجزيرة العربية، وتسرد حياة جزيرة العرب قبل الإسلام، وكيف كانت عبارة عن عبادة الأصنام، ثم يعرض الفيلم بعدها كيفية بداية الرسالة المحمدية التي تدعو إلى عبادة الله وحده، وكيف كان يتعرض المسلمون للتعذيب نظرًا لإيمانهم بسيدنا محمد. والفيلم من إخراج: إبراهيم عز الدين (مخرج ) حمادة عبدالوهاب (مخرج مساعد) ومن تأليف: طه حسين (قصة وحوار)، وإبراهيم عز الدين (سيناريو) صدر الفيلم في 9 أبريل 1951 ومع هذا الفيلم دخل أحمد مظهر الفن السينمائي من بوابة الفروسية حينما وقع اختيار المخرج إبراهيم عزالدين عليه، ليقوم بدور في فيلم "ظهور الإسلام" قصة الدكتور طه حسين عام 1951، وعلى الرغم من أنه أول ظهور له على الشاشة إلا أنه لم ينتبه للسينما بشكل كامل قبل عام 1957 عندما عرض عليه الأديب يوسف السباعي، زميله في سلاح الفرسان، والذي أصبح وزيرًا للثقافة فيما بعد، والظهور في فيلم "رُد قلبي"، و"وا إسلاماه" مع لبنى عبدالعزيز و"الشيماء" أخت الرسول مع سميرة أحمد، وأجرت الشركة المنتجة للفيلم دعاية ضخمة له.