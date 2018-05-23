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الوطن

غلق محلات تجارية وسحب عينات من مطبخ مستشفى في حملة وقائية ببني سويف

منذ 41 دقيقة
كتب: عمرو رجب
غلق محلات تجارية وسحب عينات من مطبخ مستشفى في حملة وقائية ببني سويف

مديرية الصحة ببني سويف

حررت حملة من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتورة أمنية أحمد، اليوم، مذكرة بنتائج حملة مرورية تفتيشية على عدد من المنشأت الغذائية والتجارية بمركز الواسطى شمال بني سويف.

وأوصت اللجنة باستصدار قرارات غلق لـ2 سوبر ماركت بدائرة مركز الواسطي لتشكيلهم خطر على الصحة العامة لما يحتويانه من منتجات منتخية الصلاحية وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة.

وسحبت الحملة عينات من مطبخ مستشفى الواسطي المركزي لفحصها وتحليلها، كما تابعت الحملة عيادة العقر والعيادات الخارجية والعناية المركزة وقسم الكلى بمستشفى الواسطي المركزي، بالإضافة إلى متابعة مكتب صحة الواسطي ووحدة الميمون الصحية.

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