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الوطن

رئيس جامعة بني سويف يوجه بضرورة التهوية الجيدة بقاعات الامتحانات

منذ 36 دقيقة
كتب: عمرو رجب
رئيس جامعة بني سويف يوجه بضرورة التهوية الجيدة بقاعات الامتحانات

رئيس جامعة بني سويف يتفقد اعمال الامتحانات

وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بضرورة تجهيز قاعات الامتحانات من حيث التهوية الجيدة والتدابير الوقائية الضرورية، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الجو التي تشهد المحافظة حاليا.

وتفقد رئيس جامعة بنى سويف، أعمال الامتحانات بعدد من كليات الجامعة بالمجمع الأول والثاني بشرق النيل، متابعا إجراءات ترتيب أرقام الجلوس واللوحات الإرشادية الدالة على الأماكن المخصصة للامتحانات واللجان.

وتابع "حسن" الامتحانات بكليات التمريض والتربية وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة والطب البيطري ورياض الأطفال، وذلك لضمان سير وانتظام الامتحانات والحيلولة دون حدوث أي عوائق.

وأكد على وجود أستاذ المادة ووضوح الأسئلة حتى يسير الامتحان بسهولة ويسر للطلاب، وتوافر كافة الاستعدادات من وسائل الدفاع المدني ورعاية طبية وإسعاف، مع التشديد على الإجراءات الخاصة بطباعة الأسئلة التي تضمن السرية الكاملة، مؤكدا على التأمين الكامل للجان الامتحانات من خلال عدد كاف من أفراد الأمن الإداري بالجامعة لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة  بدء أعمال الصيانة لكافة الكليات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة من حيث أعمال التجهيز ورفع الكفاءة لكافة المنشآت الجامعية  وإعادة تأهيل المدرجات والقاعات والمعامل والانتهاء من تلك الاعمال قبل بداية العام الجديد.

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