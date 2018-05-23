بالصور| تكريم 500 طالب بالثانوية العامة والأزهرية بكفر الشيخ

كرم اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأربعاء، 500 طالب وطالبة من المشاركين في مبادرة بالعلم نستطيع تحت عنوان "تحيا مصر بالعلم والإبداع"، والتي أسسها محمد الطوخي، رئيس برلمان طلائع الجمهورية، حيث تم تكريم 300 طالب وطالبة من طلاب الثانوية والعامة، و200 من طلاب الثانوية الأزهرية المشتركين.

وقال رئيس مدينة دسوق، إن حرص الطلاب على المشاركة في المبادرة التي تهدف لمحاربة الدروس الخصوصية، يدل على وعيهم وثقتهم في القيادات والمبادرات التي تطلقها الجهات المختلفة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامى للمبادرة، التي تم تنفيذها بمركز شباب دسوق أكثر من 12 معلما من مختلف المواد الدراسية لشعبتي العلمي والأدبي.