تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| تكريم 500 طالب بالثانوية العامة والأزهرية بكفر الشيخ

منذ 4 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| تكريم 500 طالب بالثانوية العامة والأزهرية بكفر الشيخ

تكريم المشاركين بمبادرة بالعلم نستطيع فى كفر الشيخ

كرم اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأربعاء، 500 طالب وطالبة من المشاركين في مبادرة بالعلم نستطيع تحت عنوان "تحيا مصر بالعلم والإبداع"، والتي أسسها محمد الطوخي، رئيس برلمان طلائع الجمهورية، حيث تم تكريم 300 طالب وطالبة من طلاب الثانوية والعامة، و200 من طلاب الثانوية الأزهرية المشتركين.

وقال رئيس مدينة دسوق، إن حرص الطلاب على المشاركة في المبادرة التي تهدف لمحاربة الدروس الخصوصية، يدل على وعيهم وثقتهم في القيادات والمبادرات التي تطلقها الجهات المختلفة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامى للمبادرة، التي تم تنفيذها بمركز شباب دسوق أكثر من 12 معلما من مختلف المواد الدراسية لشعبتي العلمي والأدبي.

 

أخبار متعلقة

بالصور| وكيل "تعليم كفر الشيخ": علينا العمل بمنظومة جماعية

بالصور| وكيل "تعليم كفر الشيخ": علينا العمل بمنظومة جماعية
"تعليم كفر الشيخ": تلقى تظلمات الإعدادية بعد إعلان النتيجة

"تعليم كفر الشيخ": تلقى تظلمات الإعدادية بعد إعلان النتيجة
"وكيل تعليم كفر الشيخ" تتفقد كنترول "الإعدادية": "كل طالب سينال حقه"

"وكيل تعليم كفر الشيخ" تتفقد كنترول "الإعدادية": "كل طالب سينال حقه"
"تعليم كفر الشيخ": غرف عمليات الدبلومات الفنية لم تتلق شكاوى

"تعليم كفر الشيخ": غرف عمليات الدبلومات الفنية لم تتلق شكاوى
وكيل "تعليم كفر الشيخ" تطالب مصححي أوراق الإعدادية بـ"الدقة والشفافية"

وكيل "تعليم كفر الشيخ" تطالب مصححي أوراق الإعدادية بـ"الدقة والشفافية"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

طوارئ حكومية لمواجهة الموجة الحارة.. وأهالى «الصعيد» يشكون انقطاع «الكهرباء»

طوارئ حكومية لمواجهة الموجة الحارة.. وأهالى «الصعيد» يشكون انقطاع «الكهرباء»

تسليم شهادة "أمان" لـ500 سيدة في الإسكندرية

تسليم شهادة "أمان" لـ500 سيدة في الإسكندرية

بالصور| تكريم 500 طالب بالثانوية العامة والأزهرية بكفر الشيخ

بالصور| تكريم 500 طالب بالثانوية العامة والأزهرية بكفر الشيخ

محافظ الإسكندرية يستعرض إنجازات المحافظة بالشهر السابق

محافظ الإسكندرية يستعرض إنجازات المحافظة بالشهر السابق

استعدادات لإطلاق سراح السجناء الأثيوبيين من سجون كينيا

استعدادات لإطلاق سراح السجناء الأثيوبيين من سجون كينيا

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل