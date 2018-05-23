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الوطن

64 مرشحا لانتخابات اللجنة النقابية بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

أمس PM 11:57
كتب: سلامة عامر
64 مرشحا لانتخابات اللجنة النقابية بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

ناجي عارف

ينافس 64 مرشحًا في انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمقرر إجراؤها صباح اليوم الخميس، لانتخاب 15 عضوا.

وينافس على مقعد الرئاسة مرشحان الأول هشام أحمد فؤاد رئيس النقابة الحالي ومحمد الزيني، وسيكون في كل الفروع والإدارات التي بها صناديق "صندوق" للرئاسة وآخر للأعضاء.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة، أن الانتخابات ستتم في يسر وسهولة لأن جميع المرشحين زملاء بالعمل وهدفهم جميعا خدمة العاملين بالشركة.

وأشار المصدر، إلى أن قيادات الشركة تقف على مسافة واحدة بين كل المرشحين وستقدم التهنئة للفائزين الذين سيختارهم الزملاء لأن جميع المرشحين من أبناء الشركة.

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