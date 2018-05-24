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الوطن

عاجل| مقتل عنصر إجرامي في تبادل نار مع الشرطة بـ"السحر والجمال"

منذ 8 دقيقة
كتب: خالد طلعت
عاجل| مقتل عنصر إجرامي في تبادل نار مع الشرطة بـ"السحر والجمال"

العنصران الإجراميان

صرّح مسؤول مركز الإعلام الأمني، بأنَّه توافرت معلومات لقطاع الأمن العام باتخاذ المدعو «سلامة سالم سلمي سلامة» (27 سنة- شقي خطر) ويقيم في منطقة وادي الملاك بالتل الكبير في الإسماعيلية، وسبق اتهامه في 13 قضية ومحكوم عليه في 18 جناية (2 حكم بالإعدام، 15 حكم مؤبد، حكم بالسجن 13 سنة)، منطقة السحر والجمال في مركز التل الكبير، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمَّ توجيه مأمورية مشتركة من قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية لاستهدافه وضبطه، ولدى شعوره باقتراب القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته ما أدى إلى مصرعه وأحد معاونيه جار تحديده، وعثر بجواره على رشاش متعدد، وشريطي طلقات، و260 طلقة من ذات العيار، وبندقية آلية، و9 خزائن، و250 طلقة من ذات العيار، وطبنجة CZ ،3 خزينة، و9طلقات من ذات العيار، و1.250 كيلوجرام هيروين، و5 ميزان حساس، و10 هواتف محمولة، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

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