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الوطن

الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للتدخل من أجل مهرة وسقطرى

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للتدخل من أجل مهرة وسقطرى

إعصار - أرشيفية

دعت الحكومة اليمنية المنظمات الأممية الإغاثية والإنسانية، لتقديم المساعدات لمحافظتي سقطرى والمهرة في اليمن جراء تعرضهما للإعصار المداري، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ودعا وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، المنظمات الأممية الإغاثية والإنسانية إلى سرعة إرسال فرق طبية وإغاثية لمحافظة المهرة وسقطرى وحضرموت والمحافظات، التي اجتاحها الإعصار المداري.

وطالب الوزير بفتح، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا جراندي "بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية وتوجيهها لإرسال الفرق الطبية وأخذ الاحتياطات اللازمة لإنقاذ سكان محافظتي المهرة وسقطرى وبقية المحافظات ومدها بالاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية والطبية ومخيمات الإيواء، كون آثار الإعصار أكبر من تحمل السلطات المحلية في تلك المحافظات، والتنسيق مع السلطات المحلية ولجان الطوارئ لما فيه سرعة إنقاذ المتضررين". 

وأهاب فتح بالمنظمات الإغاثية العربية والدولية والمانحين "سرعة مد المحتاجين في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت والمحافظات الساحلية بالمواد الإغاثية والطبية ومخيمات الإيواء، والتخفيف من معاناة السكان في تلك المناطق".

وأشار فتح إلى أهمية التنسيق الكامل مع سلطات خفر السواحل والأرصاد لمواجهة آثار الإعصار.

وكان إعصار ماكونو تسبب، يوم الأربعاء، في غرق سفينة وجنوح أخرى وفقدان 17 شخصاً ونزوح 200 أسرة في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، وسط تحذيرات من اقترابه من محافظة المهرة ووصول تأثيراته إلى محافظة حضرموت شرق اليمن.

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