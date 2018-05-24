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الوطن

"الأعلى للإعلام": الحلقة 7 من مسلسل "أيوب" تضمن 3 مشاهد عنف ضد المرأة

منذ 13 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
"الأعلى للإعلام": الحلقة 7 من مسلسل "أيوب" تضمن 3 مشاهد عنف ضد المرأة

مسلسل أيوب

قال تقرير المتابعة الخاص بلجنة رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الحلقة السابعة من مسلسل "أيوب" الذي يذاع علي قناة الحياة، تضمن 3 مشاهد مثلت عنفا ضد المرأة.

وبحسب اللجنة فإن هذه المشاهد تمت بين سماح "أيتن عامر والزوج "دياب" حيث يقوم الزوج بضرب زوجته وإهانتها لأسباب مختلفه كالتالي: المشهد الأول: الزوج منصور (الفنان دياب) يضرب زوجته سماح بسبب سرقتها لأمواله، وتلفظ بلفظ "يا بنت الحرامية".

أما المشهد الثانى: الزوجه سماح تقول لزوجها منصور: "ودينب يا منصور لو ما قعدتنب في شقة زي اللب فيها رغدة "الجربانة" لفضحاك ومجرساك وقايله للناس على شغلك الوسخ، فقام منصور بالاعتداء عليها بالضرب دون أى مجادلة أو حديث معها أو تنبيها بتغيير أسلوبها فى الحديث معه فاعتدى بالضرب عليها وركلها بقدمه دون علمه بحملها حيث قالت أحلام: "أنا حامل يخربيت أمك مما تسبب في أجهاضها".

وكان المشهد الثالث للضرب بالمستشفى بعد معرفة دياب بفقدانه للجنين فقام بتعدي بالضرب على زوجته أحلام قائلاً لها "لازم أخليكى تحصليه، يابنت الكلب هموتك زى ما موتيه" وقامت القناة بقطع الصوت عند تلفظه بالشتيمة ولكن تم فهمه من حركة الشفاه.

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