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الوطن

العشماوي يفوز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بجامعة المنوفية

منذ 39 دقيقة
كتب: محمود الحصري
العشماوي يفوز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بجامعة المنوفية

العشماوي رئيسا للجنة النقابية للعاملين بجامعة المنوفية

أسفرت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بجامعة المنوفية، التي أجريت أمس، عن فوز السيد عبدالحليم العشماوي برئاسة اللجنة بعدما حصل على 107 أصوات.

وأعلنت اللجنة، أنه فاز بعضوية اللجنة كلا من "شوقي عبدالصادق قطب، عبدالفتاح شحات الفرماوي، كامل عبدالرحمن الشافعي، حمدي عبدالرحمن، وسيد عبدالفتاح عرب، أحمد سعيد السيد، محمد حامد فارس، طارق صابر جاد، عصام علي الناظر، وأحمد علي سعد".

وضمت لجنة الإشراف على الانتخابات كل من أحمد الشيخ، وسامح طير البر من مديرية القوى العاملة، ومحمد السيد فخر وجمال عبدالستار سحلو.

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