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الوطن

5 قتلى و40 مفقودا باليمن في إعصار "ميكونو"

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
5 قتلى و40 مفقودا باليمن في إعصار "ميكونو"

صورة أرشيفية

لقي 5 أشخاص مصرعهم وفقد ما لا يقل عن 40 شخصا في جزيرة سقطرى اليمنية، اليوم، جراء إعصار "ميكونو" الذي اجتاح المنطقة في طريقه نحو السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية.

وقال شهود ومسؤولون طبيون لـ"رويترز" إن الإعصار أودى بحياة أربعة يمنيين ومواطن هندي، أما المفقودون فمن بينهم مواطنو اليمن والهند والسودان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأسفر الإعصار عن غمر القرى في سقطرى بالمياه وإغراق قوارب تاركا معظم أهالي الجزيرة محرومين من وسائل النقل.

وأعلنت السلطات اليمنية حالة الطوارئ في جزيرة سقطرى التي تخضع لسيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي "المعترف بها دوليًا"، والتي بقيت عمليًا في مأمن من تطورات الحرب الأهلية اليمنية.

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