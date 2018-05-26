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الوطن

"روتاري الغردقة" يساهم في تركيب علامات إرشادية بالمستشفى العام

اليوم AM 03:01
كتب: صلاح عبد الله
"روتاري الغردقة" يساهم في تركيب علامات إرشادية بالمستشفى العام

ساهم نادي روتاري الغردقة "كوزموبوليتان"، في تركيب علامات إرشادية بمستشفى الغردقة العام، لخدمة المرضى.

وقال محمد الشناوي، رئيس نادي روتاري الغردقة، إنه إيمانا بدور المجتمع المدني في خدمه المجتمع قام أعضاء روتاري الغردقه "كوزموبوليتان" بأعمال تركيب العلامات الإرشادية الجديدة، المهداة إلى مستشفى الغردقة العام، والخاصة بأقسام المستشفى المختلفة وأسماء العيادات واللوحات التوعوية، كجزء من أعمال التطوير، وهو مشروع النادي بالمستشفى العام.

وأضاف الشناوي، أن العلامات الإرشادية شملت مختلف أقسام المستشفى من عيادات خارجية، وعناية مركزة، وباقي أقسام المستشفى.

شارك في أعمال التركيب الدكتورة نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور علاء ربيع نقيب أطباء البحر الأحمر، وأحمد القاضي المحامي عضو النادي.

"روتاري الغردقة" يساهم في تركيب علامات إرشادية بالمستشفى العام
"روتاري الغردقة" يساهم في تركيب علامات إرشادية بالمستشفى العام
"روتاري الغردقة" يساهم في تركيب علامات إرشادية بالمستشفى العام
"روتاري الغردقة" يساهم في تركيب علامات إرشادية بالمستشفى العام
"روتاري الغردقة" يساهم في تركيب علامات إرشادية بالمستشفى العام
"روتاري الغردقة" يساهم في تركيب علامات إرشادية بالمستشفى العام
"روتاري الغردقة" يساهم في تركيب علامات إرشادية بالمستشفى العام
"روتاري الغردقة" يساهم في تركيب علامات إرشادية بالمستشفى العام

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