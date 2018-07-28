آخر خبر قبل الإغلاق.. نهى توفيق لجمهور "أون لايف": شكرا لكم

اختتمت نهى توفيق، مُذيعة قناة "أون لايف"، النشرة الإخبارية الأخيرة للقناة، بالإعلان عن توقف البث، في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم السبت، حيث قرأت الخبر المتعلق بإغلاق القناة لإعادة الهيكلة وإطلاق قناة "ON Sport2" على نفس التردد.

ووجهت توفيق، الشكر إلى جمهور قناة "أون لايف"، على متابعتهم القناة، على مدار سنوات، قائلة: "قدمنا تغطيات حية للقضايا بحيادية وبمصداقية تامة وبعد التأكد من مصادرها.. نشكركم على طيب المتابعة".

وفي تمام الساعة الواحدة صباحًا، توقفت "أون لايف" عن البث، لتُعلن القناة عن اقتراب موعد انطلاق القناة الرياضية الثانية على نفس التردد.