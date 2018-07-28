«شوقى» فى «جلسة التعليم»: هدفنا الأساسى هو الأطفال.. ونفكر فى تدريب 200 ألف معلم خلال أغسطس

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انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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التحالف العربي يقصف مخازن أسلحة للحوثيين في محافظة ريمة اليمنية

التحالف العربي يقصف مخازن أسلحة للحوثيين في محافظة ريمة اليمنية

"الأوقاف": نشرنا مؤلفات للإسلام الوسطي بـ12 لغة

"الأوقاف": نشرنا مؤلفات للإسلام الوسطي بـ12 لغة

بالصور| أحدث سجن في العالم.. "حياة مرفهة بدون زنزانة"

بالصور| أحدث سجن في العالم.. "حياة مرفهة بدون زنزانة"

"الخارجية العراقية": نرغب في تحقيق ربط كهربائي مع دول الخليج

"الخارجية العراقية": نرغب في تحقيق ربط كهربائي مع دول الخليج

بالصور| «الوطن» تنفرد بنشر كتاب اللغة العربية لرياض الأطفال في النظام الجديد

بالصور| «الوطن» تنفرد بنشر كتاب اللغة العربية لرياض الأطفال في النظام الجديد

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