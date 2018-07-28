"التفوق ليه طعم".. هكذا قالت ياسمين جابر جابر محمد عرابي، الحاصلة على المركز الثاني في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام 3 سنوات بمجموع 492 درجة بنسبة نجاح 89.45%، من مدرسة دسوق الثانوية الفنية الزراعية بكفر الشيخ، عقب مشاركتها في اليوم الأول بالمؤتمر الوطني السادس للشباب الذي يُعقد على مدار يومين بجامعة القاهرة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة ونحو 3 آلاف شاب وفتاة من كافة محافظات الجمهورية.

وأكدت المتفوقة دراسيًا: تواجدي بالمؤتمر مصدر فرحة كبيرة، وتمنت أن أشارك في مؤتمرات الشباب مثل أوائل الثانوية لكني لم أتوقع أن مؤسسة الرئاسة ستتصل بي وتبلغني بمشاركتي في المؤتمر، كانت مشاركتي مصدر فخر وشرف".

وتضيف ياسمين: "حسيت بعد ما تواجدت في القاعة وشوفت الرئيس وألاف الشباب، أن التفوق ليه طعم، وأنك تكون متفوق يعني تتواجد بين أكبر مسؤولى الدولة، اللي مكنتش تحلم أنك تقابلهم في أي مكان، ودا يخليك تنجح أكتر ويبقى عندك عزيمة، أنا أهلي فخورين بيا، وحسوا إن تعبهم مرحش على الفاضي، ولو كرمني الرئيس هشكره على اهتمامه".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.