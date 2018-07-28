خبير عسكري عن طريقة ترقية وزير الدفاع: السيسي يشرك الشباب في المسؤولية

علق اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على طريقة ترقية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة بمؤتمر الشباب، موضحًا أن دعوة الرئيس للشباب لتقليد الرتبة للفريق أول محمد زكي، يهدف لإشراك الشباب معه في المسؤولية.

وأضاف شهود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن السيسي أراد إعطاء شعور للشباب بأنهم شركاء في المستقبل، تكريمًا لهم بأنهم يؤدون الدور الذي يفترض أن يقوم هو به، موضحًا أن الشعب المصري أذكى من أن يُضحك عليهم بلغة الشباب.