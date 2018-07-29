وزير التعليم مستنكرا: "فيه طلاب في الإعدادي ميعرفوش قراءة ولا كتابة"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم القائم يُدرب الطالب على مهارات غير مطلوبة في سوق العمل، حيث إن النظام الحالي لا يُقيس قدرة الطالب على الفهم بقدر ما يُقيس قدرته على الحفظ والاستيعاب، وهذه القدرة لا تفيد الطالب على وجه الإطلاق.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن مصر تأخرت عن العالم بسبب منظومة التعليم السيئة التي لم تخرج أجيال غير قادرة على الابتكار.

وتابع :" فيه طلاب في المرحلة الإعدادية غير قادرين على القراءة والكتابة، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر".