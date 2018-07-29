وزير التعليم لطلاب الثانوية: "الامتحانات هتبقى open book.. خدوا الكتب"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد سيبدأ تطبيقه من مرحلة رياض الأطفال، وبالتوازي مع تطبيقه سيتم تحسين النظام التعليم الحالي قدر الإمكان من خلال تغيير طريقة تقييم الطلاب في مرحلة الثانوية العام.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "الامتحانات هتبقى بـopen book في الثانوية العامة، إحنا مش عايزين طلاب حافظين".

ولفت إلى أن الطلاب من الممكن أن يصطحبوا معهم الكتاب داخل الامتحان، قائلًا إن الامتحانات خلال المرحلة المقبلة لن تقيس قدرة الطالب على الحفظ، ولكن قدرته على الفهم.