قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمرات الشباب هامة للغاية بما تمثله من تواصل مباشر بين رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي وكبار رجالها والشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري: "آلية مؤتمرات الشباب ممتازة وتطورت، إلى أن انعقد مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ".

وتابع أن انعقاد المؤتمر في جامعة القاهرة يدل على أن الأولوية القادمة لانتماء الإنسان المصري، وذلك من خلال تدعيم مجالات التعليم والصحة والإصلاح الإداري.

وأوضح أن التعليم والصحة هما دعامتي بناء الإنسان المصري، مشددًا على أن هناك ضرورة ملحة لإصلاح التعليم وهو ما انعكس خلال حديث الرئيس في مؤتمر الشباب، أمس السبت.

وأكمل: "هناك تحديات كبيرة تواجه ملف التعليم التعليم، والكثير من المخاوف عند الأسر تعامل معها وزير التعليم بشكل واضح، وأكد على وجود التابلت والكتاب المدرسي بالإضافة إلى تطوير نظام الثانوية العامة وتطوير رياض الأطفال".