أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على عطاء جيل الشباب وحبهم لأوطانهم من خلال حرصهم الشديد على تأدية خدمتهم الطبية في مستشفيات المناطق النائية ومستشفى العريش المركزي والعام، في ظل الأحوال التي تشهدها، لعلاج ومساندة من يتعرضون للإصابات ويساندونهم.

وأشادت الوزيرة، خلال كلمتها على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقد بجامعة القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدور المسعف أحمد جمال، صاحب الـ25 عاما، ابن مدينة التل الكبير بالإسماعيلية، والذي أصيب بطلقتين في الرأس أثناء تواجده بسيارة الإسعاف رقم 2211 لنقل مصاب من واقعة اعتداء إرهابي، والذي لا زال يرقد بغرفة العناية المركزة بمستشفى الجامعة التخصصي.

ووصفت الوزيرة، الشاب بـ"البطل" الذي لم يخش الإرهاب لإنقاذ روح، من منطلق مهام عمله، قائلة: "ألف سلامة عليك يا أحمد".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.