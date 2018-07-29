أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، ارتفاع حالات الوفيات والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس بمحافظة بورسعيد إلى 9 وفيات و18 مصاباً.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن كافة المصابين وحالات الوفاة نقلوا بـ20 سياراة إسعاف مجهزة لمستشفى بورسعيد العام، مشيراً إلى أن الاصابات تراوحت مابين نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، وكسور بالساق والزراع، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالبطن والصدر، وجروح وسحجات وكدمات باماكن متفرقة بالجسد.

الجدير بالذكر أنه فور وقوع الحادث كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الدكتور عادل تعيلب، بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، حيث يتواجد الأخير في مستشفى بورسعيد العام على رأس الأطقم الطبية للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمصابين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق القاهرة بورسعيد أمام الميناء الجافة، محافظة بورسعيد.