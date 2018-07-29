قال أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إنه قام بجمع 50 شاب متخصصين في مجال جمع البيانات لإحداث طفرة في هذا المجال في مصر، مشيرًا إلى انه تم بذل جهد عظيم للغاية، وتحقق نجاحات عظيمة.

وأضاف "عبد الباسط"، خلال جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب: البنك الدولي عمل اجتماع للدول كلها على اساس كل دولة تسرد تجربتها في مجال جمع البيانات".

وتابع: "روحنا وقدمنا تجربة شغل ال 50 شاب دول، لما بدأنا نحكي اللي عملناه افتكروا اننا شغالين في المجال دة من 3 أو 4 سنين، وليس من سنة واحدة فقط".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.