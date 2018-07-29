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انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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ضبط عاطل بحوزته تمثال أثري و3 قطع حجرية فرعونية بالشرقية

ضبط عاطل بحوزته تمثال أثري و3 قطع حجرية فرعونية بالشرقية

الصين تستضيف منافسات دولية للروبوتات

الصين تستضيف منافسات دولية للروبوتات

السيسي يعترض على إكمال التحول الرقمي في 6 سنوات: "4 كفاية"

السيسي يعترض على إكمال التحول الرقمي في 6 سنوات: "4 كفاية"

السيسي لـ"الرقابة الإدارية": عايز بيانات الأسر الأكثر فقرا على مكتبي

السيسي لـ"الرقابة الإدارية": عايز بيانات الأسر الأكثر فقرا على مكتبي

رئيس وزراء إثيوبيا: من يتخيل وقف بناء سد النهضة جاهل لا يعرف الحقيقة

رئيس وزراء إثيوبيا: من يتخيل وقف بناء سد النهضة جاهل لا يعرف الحقيقة

الآلاف يشيعون جنازة مدير سد النهضة

الآلاف يشيعون جنازة مدير سد النهضة

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بعد 20 عاما من "العلاقة الآثمة".. "ثريا" تحرق "عشيقها" بمساعدة ابنها

بعد 20 عاما من "العلاقة الآثمة".. "ثريا" تحرق "عشيقها" بمساعدة ابنها

منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

بالفيديو| أولى لحظات الإفراج عن عهد التميمي:

بالفيديو| أولى لحظات الإفراج عن عهد التميمي: "أتمنى خروج كل الأسيرات"

معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

"صنداي تايمز" تكشف "العمليات السوداء" في تنظيم قطر مونديال 2022

"صنداي تايمز" تكشف "العمليات السوداء" في تنظيم قطر مونديال 2022

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«اوعى تجرب».. مبادرة لتوعية 10 آلاف مصطاف بأضرار تعاطى المخدرات

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