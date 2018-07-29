قال أكرم عبدالباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة تعمل على إنشاء سجل واحد للكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أن ذلك يصب في مصلحة المواطن.

وأضاف عبدالباسط، خلال جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب، أن السجل ضم 5 قواعد بيانات لمصلحة الضرائب والقيمة المضافة والجمارك والكهرباء والسجل التجاري، مشيرًا إلى أنه يتبقى 5 آخرين سيتم العمل عليهم خلال شهر لتدشين الشكل الكامل.

وتابع: "من خلال ده البلد دلوقتي بقت شايفة مين اللي مابيديش البلد حقهم وراصدينهم وهنلاحقهم".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.