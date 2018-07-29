قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الموقف الأمني خلال الـ4 سنوات السابقة يتحسن باستمرار.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أن مؤشرات حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد أيضًا في صعود مستمر، مؤكدًا أن ذلك الاستقرار الأمني ينطبق على سيناء وكل أنحاء الجمهورية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.