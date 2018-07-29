قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستكون في موضع آخر في 2020، ولن نرفع تذاكر القطارات قبل الانتهاء من تطوير المحطات والجرارات الجديدة تدخل الخدمة.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني السادس، "كنت بشوف القطارات، وقطارات النوم في الأفلام القديمة أزعل، وزير النقل جه من شهرين قال نرفع الأسعار، وأنا رفضت، قولتلوا لن أرفع أسعار السكة الحديد إلا إذا كانت المحطات خلصت، والخطوط خلصت والجرارات الجديدة والعربيات الجديدة، وشكل مصر يكون غير اللي إحنا فيه خالص، غير كده خلينا قاعدين".