قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السادس، المنعقد بجامعة القاهرة، إنه وجه بزيادة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالجامعات.

وأعلن السيسي، خلال الجلسة الختامية في المؤتمر الوطني للشباب، أن 2019 عام التعليم.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.