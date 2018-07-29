شهدت حركة مسير القطارات على خط «القاهرة - السد العالى»، اليوم، ارتباكاً شديداً بسبب خروج «جرار» و8 عربات من «القطار 982 مكيف» عن مساره فى أسوان، وأدى الحادث إلى إصابة 6 ركاب بإصابات طفيفة، دون وقوع وفيات، وإلى تأخر بعض الرحلات، فضلاً عن الإطاحة برئيس «هيئة السكة الحديد» من منصبه.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها فى الحادث، وقال النائب العام المستشار نبيل صادق فى بيان له اليوم، أنه يتابع سير التحقيقات فى القضية بعد ورود إخطار للنيابة بخروج بعض عربات القطار رقم 982 المتجه من القاهرة إلى أسوان أمام قرية سلوى بمركز كوم إمبو. وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء نيابة أسوان الكلية برئاسة المحامى العام الأول إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وقوع الحادث وكيفيته وسؤال المصابين. وأجرت النيابة العامة معاينتها، التى أفادت بخروج عربات القطار عن القضبان من مقدمة القطار وتبعه خروج وميل باقى العربات.

وقررت النيابة تشكيل لجان فنية من المختصين لمعاينة القطار وتحديد الأسباب التى أدت لخروجه عن القضبان، وقال مصدر قضائى إن النيابة «ستستمع لأقوال سائق القطار ومساعديه فى إطار تحقيقها للوصول لأسباب وقوع الحادث وتحديد المسئوليات الجنائية والمتسبب فيها».

وقال مصدر مسئول فى هيئة السكة الحديد إن المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة السابق، كان ينتظر التجديد له من قبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ولكن حادث «القطار 982» والذى خرج عن القضبان بين محطتى «سلوى وكاجوج» فى أسوان، قضى على آماله تماماً، وتم إصدار قرار بعدم التجديد له عقب الحادث.

«عرفات» يوجّه بفتح تحقيق فورى.. وتقرير أولى: تهالك القضبان السبب.. ومصدر: تخصيص 17 مليار جنيه لتحديث كهربة الإشارات.. ورئيس الهيئة الجديد: سنعمل على إعادة انضباط حركة تشغيل القطارات

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن التحقيقات الأولية فى حادث قطار أسوان أظهرت أن السبب «مشكلة فنية فى القضبان» بسبب تهالكها، مشيراً إلى أن «السكة الحديد» تحتاج بشكل عاجل لتطوير القضبان، وتحديث نظم كهربة الإشارات وتحويلها من يدوية إلى إلكترونية لتقليل معدلات «الخطأ البشرى».

وأوضح المصدر أنه تم تخصيص 17 مليار جنيه لتحديث نظم كهربة إشارات جميع خطوط السكة الحديد باعتبار أنها السبب الرئيسى فى حوادث القطارات، منوهاً بأن «كهربة الإشارات متهالكة تماماً، ويجب تحديثها جميعاً للحد من وقوع حوادث القطارات».

ومن جهتها، أكدت هيئة السكك الحديدية، فى بيان اليوم، أن حركة تشغيل القطارات على خط «القاهرة/السد العالى»، منتظمة من القاهرة حتى إدفو، حيث يتم تدوير القطارات القادمة من القاهرة من محطتى الأقصر وإدفو، موضحة أنه تم التنسيق بين وزارة النقل ومحافظة أسوان لتوفير أوتوبيسات لنقل الركاب من محطة أسوان حتى محطة إدفو والعكس.

وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن تأخر بعض الرحلات بسبب حادث أسوان، مؤكدة أنه «سيتم عودة الحركة على الخط عقب انتهاء معاينة النيابة العامة لموقع الحادث».

من جهته، كلف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، المهندس أشرف رسلان، بالقيام بأعمال رئيس هيئة السكة الحديد، خلفاً للمهندس سيد سالم، الذى تم إقالته، مشيراً إلى أنه أمر بفتح «تحقيق عاجل» لمعرفة المتسببين فى وقوع حادث قطار أسوان، وموضحاً أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ العديد من خطط التطوير فى مرافق السكة الحديد.

وقال «رسلان» إن «النيابة العامة ما زالت تحقق فى أسباب وقوع حادث قطار أسوان»، لافتاً إلى أنه «حتى الآن لم يتم التعرف على الحقائق الكاملة لوقوع الحادث»، وأن «مهمته الأساسية ستكون إعادة ضبط منظومة تشغيل القطارات ضمن منظومة السكة الحديد».

وأضاف «رسلان» فى أول تصريحات له لـ«الوطن»، عقب تكليفه بتولى مهام منصبه، إن «منظومة السكة الحديد تحتاج إلى إعادة الانضباط وتنفيذ كافة خطط تطوير مرافق السكة الحديد، من أجل إحداث طفرة حقيقية حتى ينعم الراكب بخدمة مميزة»، موضحاً أن أوناش السكة الحديد فى انتظار انتهاء معاينة النيابة العامة، وقرار المحامى العام للبدء فى رفع آثار الحادث، لكى تعود حركة القطارات لطبيعتها.

وفى السياق، أكد الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، أن الوزارة لن تتهاون مع المسئولين عن وقع حادث قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان على خط «القاهرة - السد العالى»، وسيتم محاسبتهم جميعاً، مشيراً إلى أنه تم الدفع بأدوات الرفع والأوناش لموقع الحادث، وأن الوزارة تواصل متابعتها للحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء خروج الجرار وبعض عربات القطار عن السكة.

من جهة أخرى، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية اليوم، إن 6 مواطنين من ركاب قطار أسوان أصيبوا فى الحادث بإصابات بسيطة.