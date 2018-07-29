شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم، حملة رقابية موسعة بمدن شرم الشيخ، وطور سيناء، ورأس سدر، وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور وعمل حملات علي الصيدليات العامة بكافة مدن المحافظة لضمان وصول دواء آمن للمواطنين .

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز عدة أصناف منها: "دياسيرتان 80 - دياسيرتان 160 - دياسيرتان كو - بلوكاتينس 160/5 بلوكاتنس 160 /10 وهذه اﻷصناف تحت أرقام التشغيلات الواردة بالمنشور 51 /2018 وإلزام الصيدلي بإرجاع تلك الأدوية للشركة الموردة".

كما جرى ضبط محل يمارس نشاط صيدلية وبه أدوية غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة وتم غلق المكان وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة شرم الشيخ لاتخاذ الإجراءات القانونية .

كما جرى ضبط كميات من الأدوية المغشوشة والمهربة وغير المصرح بتداولها داخل القطر المصري وتم تحرير عدة محاضر بشأنها بقسم شرطة شرم الشيخ.