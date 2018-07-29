وجهت الشابة الفلسطينية عهد التميمي، التي أفرج الاحتلال عنها صباح اليوم، بعد أن قضت نحو 8 أشهر في السجن، أنها مستمرة في الدفاع عن قضيتها ومواجهة الاحتلال.

وقالت عهد التميمي في رسالة صوتية عبر "الوطن": "أنا الحمد لله تمام، ونحن دائما سنظل مستمرين بقضيتنا مهما حدث، والسجن لم يكن عائقا، بل بالعكس الرصاصة التي لا تقتل تزيد قوة".

وتمثل عهد بالنسبة للفلسطينيين أيقونة وطنية لما يرون أنه أعمال شجاعة والتصدي لجنود مسلحين على أراضي محتلة، وأصبح وجه التميمي شعارا للقضية الفلسطينية وظهرت صورتها على الملصقات والرايات والجداريات، بينما وقع على التماس على الإنترنت للمطالبة بإطلاق سراحها 1.7 مليون شخص.