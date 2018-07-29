استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، 900 مصري من العاملين في دولة قطر قادمين عبر مطارات الكويت والأردن ولبنان، باعتبارها أقرب النقاط التي تقوم مصر للطيران بتسيير رحلات جوية إضافية بها لتسهيل عودة المصريين الراغبين فى قضاء إجازاتهم بمصر بعد قرار السلطات المصرية وقف الحركة الجوية مع قطر.

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، 6 رحلات دولية إلى دول الجوار القطري في إطار مسؤوليتها الوطنية وواجباتها نحو المصريين داخل وخارج لاستيعاب ونقل المصريين العاملين في قطر والمتواجدين في مطارات بيروت وعمان والكويت، حيث جرى تسيير رحلتين من مطار الكويت ورحلتين من مطار عمان ورحلتين من مطار بيروت وكان على متنهم 900 من المصريين العائدين من قطر.