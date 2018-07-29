علق المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، على كثرة الحوادث خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن السكك الحديدية لم تشهد أي تطوير منذ فترات طويلة، والبنية الأساسية ووحدات الجر وعربات القطارات كان بها بعض القصور.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سوف يشعر المواطن البسيط بالتغيير وتحسن الخدمة في السكة الحديد، وبدأت الهيئة خطة تطوير شاملة للبنية الأساسية و قطارات السكة الحديد.

وأشار رسلان، إلى استعداده للإقالة في أي وقت، معقبا "إحنا جنود مجندة لخدمة السكة الحديد، وهناك بعض الأمور الخارجة عن إرادتنا، ونسعى للقيام بعملنا على أكمل وجه، والعواقب بيد الله سبحانه وتعالى".