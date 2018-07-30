قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الطلاق الشفوي يقع عند جمهور العلماء، بينما يرى بعضهم أنه لا يقع إلا بدون شهود، لافتة إلى أن الطلاق منذ أيام الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يقع لفظيًا، وهذا كان معمول به من عصر الرسول والصحابة وحتى الآن عند بعض الفقهاء، إلا أن التوثيق لم يكن موجود في عهد الرسول.

وأوضحت "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن ما حدث أن الطلاق الشفوي تسبب في زيادة نسب الطلاق، وأصبح أي رجل يقول لزوجته أنتي طالق سواء كان بينهما أو أمام غيرهما.