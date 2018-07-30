عمرو الشريف بعد تكريمه من السيسي: أخبروني قبل الحفل بساعات قليلة

بعد تسجيله 7 براءات اختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمشاركة في أكثر من 35 مؤتمرا علميا وندوة ومعرض، صعد عمرو محمد أحمد الشريف، الطالب بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، قسم إدارة المنشآت الرياضية، ليكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الحفل الختامي للمؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي استضافته قاعة الاحتفالات الرئيسية بجامعة القاهرة "قبة جامعة القاهرة".

أول براءة اختراع كانت في عام 2015، في مجال تطوير نظام سباحة المكفوفين، وفقًا لعمرو الشريف، طالب الفرقة الرابعة لكلية التربية الرياضية، موضحًا أن الاختراع الذي يساعد السباحين المكفوفين على معرفة أماكن السباحين الآخرين، ومكانه في السباق، تستخدمه الدول الكبرى وتم اعتماده من الاتحاد العالمي للألعاب الباراليمبية.

وأضاف عمرو لـ"الوطن"، أنه سجل براءة اختراع أخرى في مجال سباحة المكفوفين، عبارة عن موجات فوق صوتية تعود للسباح عن طريق "النظارة" التي يرتديها وتساعده على تحديد موقعه والمنافسين من السباق كذلك.

عمرو شارك في مسابقات عالمية كثيرة، أهمها كانت في "جنيف"، حسب قوله، موضحًا أن المسابقة كانت يشارك بها 40 دولة بأكثر من ألف اختراع، وكان ضمن فريق مصري مؤلف من 12 مخترعا سافروا تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

دبلومة فخرية، وميدالية ذهبية من المعهد الفيدرالي الفرنسي، أبرز الجوائز التي حصدها الطالب المكرم من السيسي في مسابقة "جنيف"، وفقًا له، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كرمته بعد عودته من سويسرا، كما حضر عدة معارض علمية في الأردن بدعوة ملكية.

على المستوى المحلي يؤكد عمرو، أنه حقق عدة إنجازات، كان أبرزها في الملتقى العلمي الثالث لجامعة المنصورة الذي كان يضم متسابقين من 22 جامعة، حين كان أول مخترع يحصل بشكل فردي على جائزتين كلاهما في الأبحاث التطبيقية التي تم تجربتها بالفعل.

وأردف طالب كلية التربية الرياضية، أنه تلقى دعوة لحضور مؤتمر الشباب في جامعة القاهرة، منذ أسبوع تقريبًا، دون أن يعلم أنه من المكرمين من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه لم يعلم بتكريمه إلا قبل حفل الختام بساعات قليلة.