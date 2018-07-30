عضو فريق "MIA" بعد تكريمه من "السيسي": بحلم أدرس اقتصاد بعد الهندسة

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بتكريم عدد من الشباب المبدعين الذين حققوا إنجازات ونجاحات ملهمة في مجالات مختلفة، كان منهم الشاب محمد صبري طه، طالب هندسة الإسكندرية صاحب الثلاثة وعشرين عاما، والذي كُرم اليوم نيابة عن فريقي "إم.أي.إيه"، و"فورتيكس"، وكلاهما من جامعة الإسكندرية، وذلك عن فوزهما بالمركزين الأول والثالث في المسابقة الدولية للغواصات الآلية، والمنعقدة في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعن كواليس تكريمه من الرئيس يحكي محمد صابر طه قائلًا: بلغتنا الجامعة يوم الثلاثاء باحتمالية تكريمنا من قبل الرئيس خلال المؤتمر الوطني للشباب، ويوم الخميس تلقينا اتصالًا آخر يخبرنا بأن نتوجه إلى فندق الفرسان لاستلام الدعوات وبطاقات الحضور.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن": استمتعنا بحضور جلسات اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني حظينا بصورة جماعية مع الرئيس السيسي والفرق المشاركة الأخرى، ولم يتم إخبارنا بتفاصيل جلسة التكريم، ثم فوجئت باستدعائي لاستلام الجائزة بالنيابة عن الفريقين.

وعن شعوره لحظة التكريم يقول محمد: تملكتني مشاعر مختلطة، كنت متوترًا وفخورًا وسعيدًا في الوقت ذاته، ولكن أكثر ما كنت أفكر فيه هو أنني سأقابل الآن الرجل الأهم في مصر، الرئيس السيسي بنفسه، ويشاهدني على الهواء ملايين المصريين.

أما عن تفاصيل الفريق، يتابع محمد أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها فريقه "إم.أي.إيه"، في هذه المسابقة أو غيرها، ففي 2012، شارك الفريق بعد عام واحد من تأسيسه في مسابقة "روبوكون" لبناء الروبوتات، ثم في 2013، شارك الفريق في مسابقة "أي.آر.سي" العالمية للروبوتات أيضًا، وحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية، فتأهل للمسابقة العالمية في الهند وحصد المركز الثالث عشر، ثم أتت أولى مشاركات الفريق في مسابقة "أر.أو.في" والمتخصصة في صناعة الغواصات الآلية، عام 2014، وحصد الفريق المركز الثاني على مستوى الجمهورية، كما شارك الفريق أيضًا عام 2016 في مسابقة "ماين سويبر"، أو كاسح الألغام، لتصنيع الروبوتات القادرة على كشف وتفكيك الألغام، وحصد المركز الرابع على الجمهورية.

وفي العام الجاري، شارك الفريق للمرة الثانية في مسابقة "أر.أو.في"، وحصد المركز الأول في المرحلة الأولى على مستوى الجامعة، ثم المركز الثاني في المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية، ثم المركز الثالث على مستوى العالم، في الولايات المتحدة.

أما عن المسابقة، يردف محمد أنها كانت لتصميم غواصة آلية، وانقسمت المسابقة إلى ثلاث مهام، حصد الفريق خلالها جميعًا على جائزة أرخص منتج فعال تحت الماء، وكانت المهمة الأولى للغواصة التي اقترب وزنها من 19 كيلوجرام وتغوص إلى 25 مترًا، هي تعليق عوامة بها ورفع وزن ثقيل على هذه الغواصة من الأسفل، أما المهمة الثانية فكانت وضع جهاز لقياس الزلازل تحت الماء، أما المهمة الثالثة فكانت لقياس قدرة الغواصة على فك وتركيب الأجزاء الميكانيكية تحت الماء.

وعن المستقبل القريب يحكي محمد عن رغبته في الاستمرار مع فريقه وتأسيس شركة صغيرة متخصصة في تصميم وتصنيع الروبوتات والغواصات الآلية، أما عن أحلامه المستقبلية، يتحدث عن عشقه للاقتصاد، وأنه ربما في يوم من الأيام يتخلى عن الهندسة ويتفرغ لدراسة متوسعة في الاقتصاد، ويختتم حديثه قائلًا: "هيفضل حلمي هو رفع اسم مصر في كل مكان".