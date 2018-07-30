الشاب محمد عمر: حصلت على 98% بالثانوية وتفوقت بكلية الحقوق

قال محمد عمر، الشاب متحدي الإعاقة الذي كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في ختام المؤتمر السادس للشباب، إنه يعاني من ضمور في جميع عضلات الجسم.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه حصل على 98% في امتحانات الثانوية العامة، ولم ينجح في الالتحاق بكلية الطب بسبب إعاقته.

وأوضح عمر أنه التحق بكلية الحقوق وتفوق فيها، وحصل على تقدير إمتياز في الفرقة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن التكريم الذي حصل عليه هو تكريم لوالديه وأسرته قبلما يكون تكريمًا له.

وطالب عمر بتغيير نظرة المجتمع للمعاقين: "مش نظرة تعاطف وشفقة نظرة إن المعاق قادر أنه يكون منتج في المجتمع، وأنه يساهم في التنمية اللي بتحصل في مصر".