كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من شباب المبتكرين والمخترعين، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، وكان من بينهم أحمد صلاح طالب كلية الطب بجامعة المنصورة، لتفوقه في عدة مجالات خلال فترة توليه رئاسة اتحاد طلاب كليات الطب، وحصلت مصر، وقتها، على المركز الثاني على مستوي العالم بمشروع "كبد آمن"، بالإضافة إلى حصوله على الطالب المثالي بجامعة المنصورة، ومنسق محافظة الدقهلية في صندوق الأمم المتحد للسكان.

وأوضح صلاح لـ"الوطن، أنه شارك مع الرئيس في عدة مؤتمرات منها مؤتمر البحث العلمي مع وزير التربية والتعليم الأسبق، وحفل إفطار الأسر المصرية في رمضان الماضي، مشيرا إلى أنه تلقى مكالمة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لحضور المؤتمر، وعلم، بعدها، بأمر تكريمه.

وأكد الطالب بكلية "طب المنصورة"، أنه شعر بفرحة وسعادة بالغة خلال التكريم، مضيفا أنه لم يكن هناك حديث كبير بينه وبين الرئيس لأن كل شخص له وقت محدد، مشددا على أنه لم يصدق أنه وقف مع الرئيس وكرمه، معربا عن أمله في المستقبل، بتحقيق إنجاز كبير في مجال الطب يساهم في تخفيف معاناة المرضى.