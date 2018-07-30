أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية هاشتاج (#حقك_علينا_يا_سيسي)، الذي اجتاح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع المؤتمر السادس للشباب الذى عقد بجامعة القاهرة على مدى اليومين الماضيين.

وقالت الصحيفة الكويتية فى عددها الصادر اليوم الاثنين،إن هاشتاج (حقك علينا يا سيسي)، حمل رسائل دعم وتقدير من المصريين للرئيس السيسي؛ للتأكيد على دعمهم الكامل له والوقوف خلفه خلال مسيرة الإصلاح، وتحقيق الريادة الاقتصادية لمصر، والاستمرار في السير في التغيير وإعادة بناء الدولة بعد مرورها بسنوات من عدم الاستقرار.

وأشارت إلى أن شعار (تحيا مصر) كان هو السائد بين المدونين عبر الهاشتاج، كتعبير عن دعمهم لرؤية الرئيس السيسي للإصلاحات الكبرى في مصر؛ موضحة أن أن هذا هو الشعار الذي ينهى به الرئيس السيسى حديثه وخطاباته في الأحداث المهمة.