أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إقامة صلاة تجنيز الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار العامر بوادي النطرون بصحراء البحيرة، ظهر غد الثلاثاء، وذلك بمقر الدير.

وسيترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المتواجد حالياً في دير وادي النطرون، صلاة تجنيز رئيس دير الأنبا مقار بحضور أساقفة عموميون ورهبان الدير.

وفي السياق، تواصل النيابة العامة بوادي النطرون، برئاسة المستشار محمود شتية، مدير النيابة، التحقيقات مع الرهبان والأساقفة بدير الأنبا مقار العام، لسماع أقوالهم حول العثور على جثة الأنبا أبيفانيوس، مقتولا، صباح أمس الأحد، ووجود إصابة وتهشم بمؤخرة الرأس.

ويباشر فريق النيابة العامة بوادي النطرون، التحقيقات حول ملابسات الواقعة والتي استمرت إلى 14 ساعة متواصلة، حيث تم مناقشة الرهبان بالدير وفحص الكاميرات داخل الدير لكشف ملابسات الجريمة،

وقال مصدر أمني، إن تحقيقات حادث دير الأنبار أبومقار مازالت مستمرة، لفك لغز جريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس، في ظروف غامضة، والذي يرجح قتله أمام "القلاية" الخاصة به داخل الدير بعد التأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأكد المصدر، أنه لم يتم التعرف على هوية الجاني حتى الآن، مشيراً إلى أن مدير أمن البحيرة شدد على تكثيف جهود رجال الأمن والتنسيق مع رجال الأمن الوطن للقبض على المجني عليه في أقرب وقت.

وكان اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بتلقيه بلاغا من المسئولين بدير أبومقار في وادي النطرون، بالعثور على جثة الأنبا أبيفانيوس، رئيس الدير، وسط بركة من الدماء أمام القلاية الخاصة به داخل الدير.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، وتبين من معاينة الجثة، وجود إصابة وتهشم بمؤخرة الرأس، ووجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية، استخدام مرتكب الجريمة أداة حادة لقتل المجني عليه، أثناء خروجه من القلاية متجها لأداء القداس الإلهي.