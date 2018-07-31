"الغد السوري" عن الدور المصري في الأزمة السورية: "الأخ ما له إلا أخوه"

قال الشيخ عبدالسلام النجيب، القيادي بتيار الغد السوري، إن الدور العربي كان غائبًا عن الأزمة السورية منذ اندلاعها عام 2011.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهارده"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، أن تدخل مصر في الأزمة السورية استفاد منه السوريون، موضحًا: "دور مصر يوصل السوريين إلى الهدف الأسمى وهو وحدة سوريا ومحاربة الإرهاب وعودة اللاجئين ووقف القتال والمصالحة بين الأطراف المختلفة والعودة إلى السيادة السورية بعيدًا عن تجاذبات المطامع الدولية".

وتابع: "ما يشعر إلا اللي منك، والدم العربي حار وتفاعل المصريين بقيادته وشعبه والمخابرات العامة والتي كان لها دور في الاتفاقات المختلفة مرضي عنها"، مستكملًا: "الأخ ما له إلا أخوه، ونقترب من نهاية الأزمة بجهود مصرية وعربية".