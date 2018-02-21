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الوطن

"الغد السوري" يفوض الجامعة العربية للمطالبة باجتماع عاجل حول "الغوطة"

منذ 12 دقيقة
كتب: بهاء الدين عياد
"الغد السوري" يفوض الجامعة العربية للمطالبة باجتماع عاجل حول "الغوطة"

لقاء سابق لتيار الغد السوري - ارشيفية

دعا تيار الغد السوري جامعة الدول العربية إلى اجتماع عاجل وإصدار قرار حول الانتهاكات في الغوطة.

وأعلن التيار تفويض الجامعة العربية بتوجيه دعوة بأسمهم إلى مجلس الأمن الدولي للتدخل فورا لإنقاذ حياة السوريين، مؤكدين أن التيار على ثقة بالجامعة العربية ويراهن على دوره.

وقال تيار الغد السوري في بيان له انه في مواجهة حرب إبادة حقيقية وأمام مرأى ومسمع العالم، "يقضي أكثر من ٢٥٠ الف سوري من أهلنا، أبناء الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق أصعب لحظاتهم وأيامهم ، منذ يوم الأحد الماضي".

وتابع التيار في بيانه مساء اليوم: "أمام هول هذا المشهد ورعبه وخطورته، يصيبون العدالة والمواثيق الدولية والأخلاقية والدينية بمقتل، أسئلتهم تتلخص حول حق الحياة ، هذا الحق الذي وهبه الله تعالى للناس بغض النظر عن لونهم وشكلهم وانتماءهم وطريقة تفكيرهم و تتبناها المواثيق والأعراف الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان".

واوضح التيار ان أهل الغوطة يُسلبون حقهم في الحياة أمام مرأى ومسمع و صمت العالم أجمع، إضافة إلى أن ممثلي أهل الغوطة وانطلاقا من مشاعرهم بأن الحق في الحياة مقدس، وقّعوا على اتفاقيات خفض التصعيد في القاهرة وفي جنيف وبرعاية وتوافق بين وروسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة، ورغم التزامهم بجميع بنود الاتفاق إلا إن الاتفاق يسقط بحملة الإبادة ولا أحد يتحرك لا من الرعاة ولا من المتعهدين بالإشراف على تنفيذه، ويبدو أن الاتفاقات الدولية تسجل نقطة انتحارها.

واضاف: "إننا وانطلاقا من إنسانيتنا وديننا أولا وعروبتنا ثانيا و سوريتنا ثالثا، نعلن عن مواصلة انتمائنا إلى قضية أهلنا في الغوطة الشرقية، أبناء المدن والأحياء المحاصرة منذ أكثر من خمس سنوات ،الصابرين والصابرات، الشهداء الأبرار، الشعب الذي قاوم الحصار وحملات الإبادة بالمزيد من المقاومة والصبر والدعوة إلى السلام والتعاضد، انهم أبناء سوريا الذين دفعوا ثمن المطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية، نحن ننتمي لهم و ندعو معهم مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره".

ودعا "تيار الغد السوري"

مجلس الأمن إلى الاجتماع العاجل وإصدار قرار ينقذ حياة السوريين، واضاف: "نقول لممثلي الدول أعضاء المجلس، إنكم أمام جريمة إبادة بشرية نتعرض لها أمام أنظاركم، ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم التي تم تأسيس المجلس لأجلها، إنكم أمام الامتحان الأكبر في تاريخكم".

 

وطالب التيار قادة "الدول الضامنة" إلى القيام بدورهم وتعهداتهم المنصوصة في اتفاقات خفض التصعيد التي وقعنا عليها والتزمنا بها و نخص الجانب الروسي، و عليه جزء هام من المسؤولية عن ما يجري، للقيام بدوره حيال جرائم النظام، و الوقوف في وجهها و وقفها، بدلا من التماهي معها او المشاركة فيها، علما بأن تعاوننا مع روسيا في ملفات سياسية مختلفة يجب ان يكون له آفاق واضحة لجهة حدوث تقدم ملموس في ملفات خفض التصعيد، و الحالة الانسانية، و الحل السياسي، بينما البديل عن مثل ذلك التقدم هو اعادة النظر في التعاون المشترك.

ودعا التيار جميع السوريين داخل و خارج البلاد إلى الوقوف في مواجهة جرائم الإبادة التي يتعرض لها "أهلنا في الغوطة الشرقية بجميع الوسائل، صمتنا اليوم عن الجريمة مشاركة في القتل...ان تيار الغد لم و لن يدخر جهدا في مساعيه من اجل حقن دماء اهلنا و تحسين اوضاعهم الانسانية، و نقوم باتصالات و مباحثات مع عدة أطراف حول ذلك، و سوف نعلن عن نتائجها في حينها".

 

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