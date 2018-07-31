قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الرعايات الحرجة والعاجلة، إن الوزارة ستنفذ برنامجها في رفع كفاءة الأطباء في محافظتي القاهرة والإسكندرية، عقب انتهاء برنامجها التدريبي لأطباء محافظة الجيزة.

وأضاف وديع، في تصريح لـ"الوطن"، أن رفع كفاءة أطباء الطوارئ بمختلف محافظات الجمهورية يأتي بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتطوير الشامل لمنظومة الرعايات الحرجة والطوارئ، والحضانات.

وشدد مستشار وزيرة الصحة والسكان على أن الوزارة حريصة على الاستثمار في البشر العاملين باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية.