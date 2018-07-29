الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة

قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أرسلت ملف زيارتها وتفقدها لمستشفى سرطان الأطفال "57357" إلى ممثل مجلس القضاء الأعلى في اللجنة المشكلة من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف محروس، في تصريح لـ"الوطن"، أن المستشفى تقدم مستوى طبي عال جداً للمرضى المعالجين بداخلها.

وعن رصد مخالفات داخل المستشفى، قال رئيس "المؤسسات غير الحكومية"، إن كل شيء قيد التحقيق حالياً، رافضاً الإفصاح عن محتوى الملف المرسل لممثل القضاء الأعلى، بسبب خضوع الواقعة للتحقيق حالياً.