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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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فصل التيار الكهربائي عن منطقة أبو عشرة بالغردقة 5 ساعات للصيانة

فصل التيار الكهربائي عن منطقة أبو عشرة بالغردقة 5 ساعات للصيانة

افتتاح معرض مسابقة "لووون 6" بمسرح ثقافة الجيزة.. وفوز 19 طفلا

افتتاح معرض مسابقة "لووون 6" بمسرح ثقافة الجيزة.. وفوز 19 طفلا

توزيع 25 شهادة "أمان" و23 شيك على الأرامل والمطلقات بالغربية

توزيع 25 شهادة "أمان" و23 شيك على الأرامل والمطلقات بالغربية

رئيس جامعة أسيوط يصدر قراري تكليف لـ"مستشفى الطلاب والفنون الجميلة"

رئيس جامعة أسيوط يصدر قراري تكليف لـ"مستشفى الطلاب والفنون الجميلة"

ضبط عاطل بحوزته تمثال أثري و3 قطع حجرية فرعونية بالشرقية

ضبط عاطل بحوزته تمثال أثري و3 قطع حجرية فرعونية بالشرقية

الصين تستضيف منافسات دولية للروبوتات

الصين تستضيف منافسات دولية للروبوتات

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بعد 20 عاما من "العلاقة الآثمة".. "ثريا" تحرق "عشيقها" بمساعدة ابنها

بعد 20 عاما من "العلاقة الآثمة".. "ثريا" تحرق "عشيقها" بمساعدة ابنها

منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

بالفيديو| أولى لحظات الإفراج عن عهد التميمي:

بالفيديو| أولى لحظات الإفراج عن عهد التميمي: "أتمنى خروج كل الأسيرات"

معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

معلومات عن عمرو خليل.. محاور جلسة تطوير التأمين الصحي بمؤتمر الشباب

"صنداي تايمز" تكشف "العمليات السوداء" في تنظيم قطر مونديال 2022

"صنداي تايمز" تكشف "العمليات السوداء" في تنظيم قطر مونديال 2022

«اوعى تجرب».. مبادرة لتوعية 10 آلاف مصطاف بأضرار تعاطى المخدرات

«اوعى تجرب».. مبادرة لتوعية 10 آلاف مصطاف بأضرار تعاطى المخدرات

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