7 معلومات عن محسن عادل الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محسن عادل حلمي، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمدة عام، بحسب بيان من مجلس الوزراء، الثلاثاء، ليحل حلمي محل منى زوبع.

وفيما يلي 7 معلومات عن محسن حلمي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الجديد:

- شغل محسن عادل، أخير منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمستشار المالى للمركز المصرية للدراسات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار إيما، في 2017 ولمدة 4 سنوات.

- حصل محسن عادل درجة دبلوم الدراسات العليا فى تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما يحمل درجة البكالوريوس فى التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان.

- يعمل كمحاضر فى مجال التمويل بمدرسة سليسكا لإدارة الأعمال"ESLSCA"، ومحاضر فى مجالات الاستثمار والتمويل والتحليل المالي وصناديق الاستثمار والحوكمة بالمعهد المصرفي السعودي ومركز المديرين المصري ومعهد الخدمات المالية المصري.

- يعمل كمحاضر فى عدد من الجامعات والمنتديات والمحافل العلمية في مجال أسواق المال والتمويل والاستثمار، وأيضا لكونه محاضرا في مجال أسواق المال المصرية والعربية بعداد من القنوات العربية والمصرية والعالمية.

- سبق أن شغل محسن عادل مقعد عضو مجلس البورصة المصرية السابق للدورة، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة "2017/2013".

- شغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق، وعمل كعضو منتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار وهي شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حاليا.

- من ضمن الوظائف التى شغلها محسن مستشار مالي سابق لعددا من شركات الوساطة فى الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية، وأيضا كونه مستشارا للتحليل المالى لعددا من الصحف المصرية المتخصصة.