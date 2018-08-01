"أنا عارف إن حال السكة الحديد مش عاجب حد بس هنعمل إيه، إحنا بنحاول نوفر الموارد المالية المخصصة لتنفيذ خطط التطوير والتحديث، علشان المواطن يشعر بتحسن في الخدمة المقدمه له، ولازم الرأي العام المصري كله يعرف إن السكة الحديد لم تطور منذ ما يقرب من 55 عاما"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور هشام عرفات، وزير النقل سرد تفاصيل 40 ساعة قضاها داخل شركتي "بومباردية" الألمانية و"ABC" البلجيكية المتخصصتان في صناعة قاطرات السكة الحديد ومحركات القاطرات، يرافقه اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، لمعرفة طريقة التصنيع المحلي وكيفية تطوير السكة الحديد المصرية بخبرات عالمية.

يقول عرفات، خلال حديثه لـ"الوطن": "ذهبت أنا والعصار إلى مدينة كاسل الألمانية لتلبية دعوة شركة بموباردية المتخصصة في صناعة قاطرات السكك الحديدة ومكثنا بها نحو 22 ساعة، لزيارة مصنعها، واطلعنا على كل كبيرة وصغيرة داخل المصنع، لأن هدفي أنا والدكتور العصار واحد، وهو كيفية بحث الشراكة مع شركات عالمية متخصصة نحو زيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية المصرية، خاصة مع نجاح وزارة النقل في الحصول على تمويل لتوريد وتصنيع 100 جرار سكك حديدية جديدة من البنك الأوربي للتنمية وإعادة الأعمار بتكلفة 5.8 مليار جنيه لصالح هيئة السكك الحديدية، وسيتم طرح المناقصة الخاصة بها خلال الفترة المقبلة".

يواصل عرفات، حديثه ويقول: "خرجت والعصار من مصنع شركة بومباردية بمدينة كاسل الألمانية، ولدينا طموحات كبيرة وهي تطوير السكة الحديد المصرية، وتصنيع الجرارات بمصانع الإنتاج الحربي وتشجيع الصناعة المحلية، وأن نشعر المواطن المصري بتحسن كبير في الخدمة المقدمة له، وأن نجاح تعميق نسب التصنيع المحلي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال عدة محاور منها نقل المعرفة الفنية وتوطين التكنولوجيا، ما يتيح تراكم الخبرات في مختلف المجالات، حيث تتفق جميع دول العالم على أن نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا هما الآداة الأكثر فاعلية لتحقيق أهدافها".

ويقول وزير النقل، انتهينا من زيارة مصنع شركة "بومباردية" بألمانيا، وذهبنا على الفور إلى مصنع "ABC" المتخصص في صناعة محركات القاطرات بمدينة جنت البلجيكية، وقضينا به نحو 18 ساعة، نطلع على كافة خبراتهم في تصنيع القاطرات ومحركاتها محليا، لنبدأ عصر جديد في تصنيع الحلي الثقيل في مصر.

ابتسامة كبيرة تعلو وجه الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، ليؤكد أن الدولة المصرية قادرة على إحداث المعجزات، ويبدي استعداد شركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع "بموبارديه" و"ABC" لتصنيع كافة احتياجات هذا القطاع لتلبية احتياجات السوق المحلي والأفريقي، مشيدا بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية كبيرة لدى شركتي "بومبارديه" الألمانية و"ABC" البلجيكية.

ويقول العصار: "كنت مبهورا جدا عندما شهدت الإمكانيات التكنولوجية الكبيرة لدى الشركتين، وعزمت أن يكون للإنتاج الحربي تصنيع قاطرات محلية فى مصر، ويؤكد على أن الشراكة بين الإنتاج الحربي وبومبارديه تهدف إلى تصنيع قاطرات السكك الحديدية، من خلال مصنع 200 الحربي، وشركات الإنتاج الحربي المتخصصة، كذلك إنشاء مركز صيانة لتجديد قاطرات السكك الحديدية، وذلك لتلبية مطالب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، كما تهدف الشراكة إلى زيادة إمكانية مركز الصيانة ليكون مركزا إقليميا لتصنيع وإصلاح القاطرات والمحركات لصالح الدول الإفريقية والعربية، وكذلك التصنيع والإصلاح لصالح شركة بومبارديه لتلبية مطالب الدول الأوروبية".