أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة ليست جهة تحقيق، وأن تحقيقات حادث قطار 982 مكيف القاهرة أسوان، الذي وقع صباح الأحد الماضي، على خط "القاهرة-السد العالي"، ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة، ستعلن كل تفاصيل الحادث، مؤكدا أنه لم يتبين حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء خروج القطار عن مساره.

وقال عرفات لـ"الوطن"، إن الصعوبة التي تواجه وزارة النقل في بدء تنفيذ خطط التطوير والتحديث بمرفق السكة الحديد هو عامل التوقيت، مشيرا إلى أنه بين كل رحلة وآخرى نحو 10 دقائق، وبالتالي فإن هناك صعوبة شديدة في مواصلة خطط التحديث، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ في وضع خطة التوقيت المناسبة لاستمرار عمليات التطوير مع استمرار وانتظام حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري.