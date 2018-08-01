أعلن الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، عن بدء التقديم للدراسات العليا والماجستير والدكتوراه بمعهد الدراسات البيئية بالخربة ببئر العبد في شمال سيناء.

وقال الدكتور عصام الدين أبو زلال، عميد المعهد، إنه تقرر بدء عملية سحب ملفات التسجيل لرسائل الماجستير والدكتوراه من مقر المعهد بقرية الخربة أول أغسطس الجاري 2018، وأن المجال مفتوح أمام الدارسين في جميع التخصصات بما يحقق خدمة المجتمع السيناوي وفتح آفاق جديدة للتنمية على أرض سيناء والاستعانة بحاملي الرسائل العلمية في الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تجري في مختلف قطاعات التنمية.

وقد شملت الأقسام التي أعلن عنها المعهد في بيان له، قسم علوم الأرض والعلوم الأساسية، وقسم العلوم الإنسانية والتربوية البيئة، وقسم العلوم اللغوية، وقسم العلوم البيولوجية والبحرية والزراعية البيئة، وقسم العلوم الإدارية والقانونية والاقتصادية البيئة، وقسم الهندسة الوراثية والبيئة، وقسم العلوم الطبية البيئية.