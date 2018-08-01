أعلنت مجموعة "تيتان" للأسمنت عن تفعيل دور المشاركة المجتمعية للمجموعة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص للمساهمة في تحسين وتطوير المجتمع.

وقال المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصر، إن المجموعة نفذت العديد من المساهمات المجتمعية قاربت 5 ملايين جنيه في محافظة بني سويف، تنوعت بين المساهمة في زواج الأيتام والمعاقين وتكريم الطلاب المتفوقين وعلاج فيروس "سي" والقوافل الطبية وإعادة تأهيل مصانع القمامة وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين.

وأضاف بدوي أن المجموعة قامت ايضا بإعداد تطوير مدرسة وادي القمر الابتدائية بالإسكندرية وتزويدها بأحدث الوسائل التعليمية والمشاركة في تنظيف شوارع وادي القمر وجمع القمامة من المنازل ومكافحة الحشرات، بالإضافة إلى تدشين مركز شباب وادي القمر، ودراسة انشاء مركزا طبيا للأهالي هناك، بجانب جميع الخدمات التي تم تقديمها في محافظة بني سويف.

وأكد المهندس حسن خير الله نائب البرلمان عن الإسكندرية أنه يبذل قصارى جهده للحصول على جميع التراخيص اللازمة لمركز شباب وادي القمر الذي جرى تدشينه الأربعاء في مؤتمر صحفي ويحتوي المركز على مبني إداري مكون من 4 طوابق وغرف لتغيير الملابس، وملعب قانوني لكرة القدم، وآخر خماسي، وساحات للألعاب الجماعية والفردية وذلك في حضور المهندس عصام عبد النبي رئيس مصنع "تيتان" بالإسكندرية، والذي أكد أن المجموعة وافقت على تركيب فلتر إضافي للمصنع بتكلفة تقارب 190 مليون جنيه ليكون الانبعاث معدومًا رغم تطابق مواصفات المصنع مع اشتراطات البيئة.

من جانبها أشارت الدكتورة أماني شحاتة، رئيس قطاع الموارد البشرية بمجموعة "تيتان" إلى أنها أعدت خطة لتدريب الطلاب والخريجين من جامعتي الإسكندرية وبني سويف لمواكبة سوق العمل وأنها بصدد توقيع بروتوكولا بين الجامعتين والمجلس القومي للمرأة للتدريب الطلابي لتنظيم برامج تدريبية على أعلى مستوى لخدمة هؤلاء الطلاب.

وقال توني عثمان، مدير العلاقات العامة بالمجموعة، إن تلك المشاركات من شأنها توصيل رسائل التنمية والتطوير المجتمعي في إطار النهوض بدور الصناعة والمستثمرين لجميع المصانع والشركات الخاصة للسير على نهج التكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لأنه شريك اساسي في التنمية المستدامة التي أكدت عليها القيادة السياسية.