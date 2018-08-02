بالصور| وزير النقل يشرح خطة تطوير المترو للركاب في جولة تفقدية

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مسائية مفاجئة لعدد من محطات الخط الثاني والثالث لمترو الأنفاق ومحطة الجيزة للسكك الحديدية، لمتابعة انتظام جداول التشغيل في هذين المرفقين الحيويين اللذين ينقلان ملايين الركاب يوميا.

بدأ الوزير جولته بمحطة الاستاد بالخط الثالث ثم محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث ثم محطة مترو الجيزة، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى زمن التقاطر.

هشام عرفات: تنفيذ خطة شاملة وعاجلة لتطوير الخط الأول للمترو

والتقى بعدد من ركاب المترو ودار حوار حول خطة تطوير الخط الأول، حيث أوضح وزير النقل أن هناك خطة شاملة وعاجلة لتطوير الخط الأول، وأن المرحلة الأولى من هذا التطوير تشمل أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة تبلغ حوالي 751 مليون يورو تم توقيع جزء من التمويل الخاص بها بمقدار 205 ملايين يورو مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار (تم الأربعاء 1/8) والمرحلة الثانية تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلقة 650 مليون يورو.

وأوضح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن خطة تطوير الخط الأول تشمل ما يتم تنفيذه حاليا من ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة، بتكلفة تبلغ 19.3 مليون يورو، و96 مليون جنيه مصري، منوها إلى أن هذا الازدواج يساهم فى القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتى المرج والمرج الجديدة، التي تعاني من كثافة الركاب حيث تبلغ طول هذه المسافة 1.3 كم.

وأضاف أنه بعد الازدواج سيتم تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق حاليا في هذه المسافة إلى 3.5 دقيقة، بالإضافة إلى أن هذه الازدواج سيساهم في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة وامتصاص الكثافة العالية للركاب، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الازدواج نهاية 2018.

وأوضح الوزير أن خطة تطوير الخط الاول تشمل أيضا ما يتم تنفيذه حاليا من أعمال تجديد محطة المرج الجديدة، التي تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه خاصة أن المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية، وبالتالي فإن تطوير هذه المحطة سيؤثر إيجابيا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.

وفي محطة الجيزة للسكك الحديدية فاجأ الوزير العاملين بالمحطة وتفقد الأرصفة شبابيك التذاكر والتقى بعدد من الركاب الذين أشادوا بالتحسن الكبير في مستوى مواعيد قيام القطارات.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لبعض التأخيرات فهي بسبب التهدئة في بعض المناطق، بسبب تنفيذ مشروعات الإشارات، مشيرا إلى أن هناك خطة جارٍ العمل بها لتطوير منظومة السكك الحديدية، حيث تم التعاقد على 100 جرار حديث "GE" بتكلفة 11.5 مليار جنيه (شاملة أيضا تأهيل عدد 81 جرارا وتوفير قطع الغيار) والحصول على تمويل الـ100 جرار الأخرى من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار بتكلفة 5.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جارٍ إنهاء إجراءات التعاقد على توريد الـ1300 عربة جديدة للركاب بتكلفة تقديرية تقترب من 20 مليار جنيه تقريبا في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية مضيفا أنه يتم تطوير 1089 كم نظم إشارات بتكلفة 17 مليار جنيه، وفق أحدث النظم العالمية فضلا عن استكمال مشروعات تجديد البنية الأساسية واستكمال مشروعات تطوير المزلقانات والمحطات.