أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه لن يتم مد ساعات العمل خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن مواعيد العمل ستكون العادية حيث تبدأ من الساعة الـ5.30 صباحا وحتى الواحدة صباحا.

وقال عبدالهادي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن الشركة تعمل حاليا على إعداد جدول تشغيل ومواعيد القطارات بالخطوط الثلاثة على مدار أيام العيد.

وأضاف المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، بأن هناك بعض القطارات داخل ورش الصيانة تُجرى أعمال الصيانات الكاملة لها، وإصلاح الأعطال الفنية، حتى تكون جاهزة لنقل الركاب فى عيد الأضحى، مؤكدا أن الخط الأول يُقل نحو مليوني مواطن يوميا.

وفي سياق آخر، أوضح عبد الهادي، أن الإعلان عن موعد تنفيذ خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث البنية الأساسية للخط الأول "المرج- حلوان"، سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، متى ستبدأ ومتى تنتهى، مؤكدا أن هذا الخط سيشهد طفرة كبيرة وخدمات مميزة للجمهور، وأيضا إدخال قطارات مكيفة جديدة، وتحديث كامل للقضبان في الطالع والنازل.