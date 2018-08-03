يُجري الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه، مساعده، الدكتور عمرو شعت، واللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات الهيئة، جولة تفقدية، في الجزء الأول للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح غد، السبت.

وأكد عرفات، منتصف يوليو الماضي، أهمية تكثيف الأعمال التنفيذية للانتهاء منها قبل الموعد المحدد في ديسمبر 2019، وتقديم برنامج زمني مضغوط ومعتمد من الاستشاري والهيئة، نظرا لأهمية هذا الجزء في تسهيل انتقال الركاب بالقاهرة خاصة الوصول إلى موقف العاشر.

وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاعتماد على النقل الجماعي في نقل الركاب وخاصة عبر مترو الأنفاق، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتنظيم وسائل النقل الجماعي ورفع كفاءتها، حتى يكون لها دور ونصيب مؤثر في النقل على كافة المسارات، بما يساهم في تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وتقليل حوادث الطرق.

وأعلن "عرفات"، الأربعاء الماضي، عن بدء تطوير الخط الأول للمترو "المرج- حلوان" خلال الفترة المقبلة، على مرحلتين، بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه.