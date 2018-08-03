شهد الطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة" بالناحية الغربية لمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، مساء أمس، انقلاب مقطورة محملة بمادة المازوت وكانت في طريقها لمدينة أسوان، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان برئاسة العميد ضياء الدين صبحي، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، من رفع آثار الحادث دون وجود أي إصابات.

تلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، بلاغا من شرطة النجدة بتلقيها بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب مقطورة تابعة لإحدى شركات البترول قادمة في طريقها لمدينة أسوان على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدينة إدفو كانت محملة بالمازوت، وأمر رشاد بسرعة انتقال اللواء خالد يوسف، مساعد مدير الأمن لشمال المحافظة، والنقيب محمود الشريف مسؤول الحماية المدنية بإدفو، والدفع بعدد كبير من رجال الحماية المدنية ورجال المرور للتعامل السريع مع الواقعة، ونجحت الجهود في رفع آثار الحادث دون وقوع أي إصابات.

تحرر عن ذلك المحضر الشرطي اللازم، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.